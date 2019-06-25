25.06.2019 21:29
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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin veErken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, yaklaşık iki haftadır süren ve kuvvetli sağanağa neden olan sistem etkisini kaybediyor.

Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç etkisiyle hafta sonuna kadar Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ 'da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR CUMADAN İTİBAREN NORMALE DÖNECEK

Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu arada, bölgede yüksek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek
Kırklareli , Edirne , Tekirdağ , Güncel

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