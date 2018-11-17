Meteoroloji'den Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te Kar Yağışı Uyarısı

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:44



17 Kasım 2018 Cumartesi 10:44

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bugün Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde kar yağışlı geçeceğini duyurdu.Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre, "Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları; Van 5,9 Bitlis 1,9 Hakkari 5,4 Muş 1,4 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 10, Bitlis'de 4, Muş'ta 8, Hakkari'de 9 olması bekleniyor. Van Gölünde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, rüzgar Güney ve Güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş iyi, yağış anında orta şeklinde" denildi. - VAN