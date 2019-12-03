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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hava sıcaklığının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağını duyurdu. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur bekleniyor.

03.12.2019 07:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra 'nın kuzeyi, , Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Gece saatlerinde Marmara'da, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

İSTANBUL 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

İZMİR 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 10°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve çevreleri yer yer kar yağışlı

BOLU 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu

SAMSUN 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM -1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DİYARBAKIR 12°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Düzce, Sabah, Güncel


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