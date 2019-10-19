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Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak, sis ve pusa dikkat

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

19.10.2019 20:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

ÇOK SAYIDA İLE SAĞANAK UYARISI

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevreleriyle Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

6 İLE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak, sis ve pusa dikkat

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

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