Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yurt geneli etkisini alan soğuk hava hafta sonu da devam edecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise yurt geneli sağanak ve kar yağışlı olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğun kar bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Cumartesi ve Pazar günü yurt geneli sağanak yağışlı olacak. Başta İstanbul olmak üzere Pazar günü yurdun büyük kesimi sağanak yağışın etkisinde olacak.