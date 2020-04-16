Meteoroloji'den 'Zirai don' uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece hafif zirai don olayının beklenildiği belirtilerek, çiftçilere uyarıda bulunuldu.
16.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"16.04.2020 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri , Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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