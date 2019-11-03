Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıklıkları 2 ile 4 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı belirtilirken, yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

BATI KESİMLERDE HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU OLACAK

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleriyle Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR MUĞLA VE ÇEVRELERİNDE ETKİLİ OLACAK

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Kuvvetli yağış ve rüzgarın görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.