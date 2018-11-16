Meteoroloji Duyurdu! Marmara'ya Beklenen Kar Geliyor

Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava tahmini raporuna göre; Doğu bölgelerinden gelen kar yağışı, Marmara'nın güney ve güneybatısına kadar etki alanını arttıracak. Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ile kar yağışı beklendiğini bildirdi.

YÜZLERCE ARAÇ YOLDA KALDI

Kar yağışı ve buzlanma Konya Antalya Karayolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, çekici türü araçlar ile zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Özellikle Seydişehir'den sonra 10. kilometreden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda kalırken, 1825 rakımlı Alacabel Mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

SÜRÜCÜLER ZİNCİR TAKARAK DEVAM ETTİ

Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için sürekli kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan araçları iten vatandaşlara ise Bölge Trafik ekipleri de yardım ederken, bir çok sürücü ise yollarına zincir takarak devam edebildi.

Öte yandan Türkiye'nin doğu bölgesi için yapılan açıklamada;"Havanınçok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingölçevrelerinde yağmur veyüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların yağış anında güneybatılı yönlerden kuvvetli saatte 30-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir"denildi.

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLSUN

Uyarıda da bulunan merkezin açıklamasında," Yer yerkuvvetli yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma,sis ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerinde yer verildi.