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Meteoroloji duyurdu: Pastırma sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

08.11.2019 07:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS'E DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji duyurdu: Pastırma sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sabah, Güncel


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