Meteoroloji duyurdu: Pastırma sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİS'E DİKKAT
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık