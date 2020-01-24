Haberler » Güncel » Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'İklim ve su' temalı fotoğraf yarışması - Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "İklim ve su" temalı fotoğraf yarışması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında "İklim ve Su" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

24.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:13Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında "İklim ve Su" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında "İklim ve su" temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor. Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi 6 Mart 2020 olarak belirlendi. Yarışmada, MGM jürisi tarafından belirlenecek eserlere para ödülü de verilecek.

Yarışmada 1. seçilen eser sahibine 3 bin 500 TL, 2. seçilen eser sahibine 3 bin TL, 3. seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 TL ödül ve plaketleri verilecek. - KAYSERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58  Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown, Roman kadınların atölyesini gezdi
15:58  Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi
15:58  Kızılcahamam'da öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"ne destek
15:57  İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER EYLEMLERİNİN 150. GÜNÜNDE
15:51  Başkan Kalaycı: "Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum"
24.01.2020 15:59:57