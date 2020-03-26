Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin hafta sonunda yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Bölgede hava sıcaklığının 1 ile 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

26.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:24

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne , Kırklareli , Tekirdağ, İstanbul , Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın hafta sonunda yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği duyuruldu.

"BÖLGEMİZ SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK"

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü-İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizin yarın (Cuma 27.03.2020) akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 1 İLE 3 DERECE AZALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların, hafta sonunda bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görüleceği bekleniyor. Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ile 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın yarın (Cuma) çok bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Etiketler: Kırklareli, İstanbul, Edirne, Güncel

Haberin Videosu :

Meteoroloji uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
G20 sonrası Erdoğan’dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haberler
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haberler
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:32: İstanbul Eczacı Odasından, Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 20:30: Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı - Haber 20:30: Afyonkarahisar'da gülümseten yanlış anlama - Haber 20:30: KARAMAN Bariyere devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı - Haber 20:30: New York'ta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haberler 18:37: Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber