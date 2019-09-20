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Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı!

Meteoroloji, yaptığı uyarıda İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu. MGM'nin sitesinden yapılan duyuruda sağanağın öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

20.09.2019 08:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul halkını saat verip uyardı. MGM, internet sitesinden hava durumunun tahminini yayınlayarak öğlen 12.00'de sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

SICAKLIK 18 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul güne parçalı bulutlu, 20 derecede uyandı. Öğlen saatlerinde 23 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık, gün sonunda 18 dereceye kadar düşecek. Nem %70 civarlarında seyrederken, rüzgarın ortalama hızı 25 km/sa olacak.

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Cuma gününü sağanak yağışlı geçirecek olan İstanbul'da, önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Cumartesi: Parçalı bulutlu, 23
Pazar: Az bulutlu, 23
Pazartesi: Az bulutlu, 24
Salı: Az bulutlu, 27

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

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