Haberler» Güncel» Haber

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Marmara bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğlen saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

08.09.2019 10:36

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak beklendiği uyarısında bulunuldu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

SAĞANAK ÖĞLEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA 4 İLDE SAĞANAK UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı belirtildi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 30, Iğdır ve Erzincan 'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum'da 21, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 18 derece olacak.

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sağanak bekleniyor

Kırklareli, İstanbul, Çatalca, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38   Eğitim-Bir-Sen'den "eğitim öğretim yılı" açıklaması
11:36   Japonya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
11:36   Çorum otomobil tarlaya uçtu; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
11:35   Yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular
11:35   Dha yurt bülteni-5
11:34   AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim desteği
11:34   Ürdün'de öğretmenler "zam için" grevde