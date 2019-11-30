Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji'den gelen uyarıda, " İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA'DA ETKİLİ OLACAK

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar bölgedemevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

METEOROLOJİ 7 İLİ SARARTTI

Meteoroloji, hazırladığı günlük tahminde 7 il için sarı tehlike uyarısı verdi. Sarı tehlike "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" anlamı taşıyor. Sarı alarm verilen 7 il şunlar: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu

12 İL TURUNCU

Meteoroloji'nin günlük tahmininde 12 il için de turuncu tehlike uyarısı verildi. Turunca tehlike ise "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" anlamı taşıyor. Turuncu alarm verilen 12 il şunlar: Tunceli, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı