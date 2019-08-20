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Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kara bulutlar oluşmaya başladı.

20.08.2019 19:11
Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul'un boğazlar ile sahil kıyıları için yapılan uyarı sonrasında hafta sonu selin yaşandığı başta Eminönü olmak üzere sahil kıyılarında kara bulutlar hakim olmaya başladı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi için ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Eminönü, Güncel

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