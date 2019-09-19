Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağış ve yıldırım düşme tehlikesi karşısında uyardı

İstanbul'da cuma günü etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar sel, ani su baskınlarına karşı uyarıldı. Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık 2-4 derece azalacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

YILDIRIMLARA KARŞI UYARDI

Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.