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Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi

MGM'den Tuzla'da meydana gelen fabrika yangınında çok sayıda kimyasalın havaya karıştığı, cuma günkü sağanakla birlikte tehlike arz ettiği iddiasına yanıt geldi. MGM yaptığı açıklamada tehlikeli bir durum olmadığını söyledi.

19.09.2019 15:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı. Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

MGM: OLAĞANDIŞI BİR ETKİ ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ UYARMIŞTI

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, Tuzla'daki yangının ardından İstanbul ve çevresinde cuma günü beklenen yağmur için uyarılarda bulunmuş, "Patlamayla birlikte çok sayıda kimyasal havaya salındı, cuma günkü sağanağa dikkat edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde İstanbul Tuzla'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği esnada yakıt tankerlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 itfaiye eri yaralanırken, tankerden saçılan kimyasalların havaya yayılması korku yaratmıştı.

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Meteoroloji'den

İstanbul, Türkiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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