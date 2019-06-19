19.06.2019 12:08
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Meteoroloji Nevşehir'i yine uyardı

Meteoroloji Nevşehir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yeniden sağanak yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yeniden sağanak yağış uyarısı verildi.

Nevşehir'de ve köylerde henüz sel felaketinin izleri sarılmamışken Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yeni bir gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Bugün saat 12.00 ila akşam 22.00 saatleri arasında beklenilen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde ( Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) bugün öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

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