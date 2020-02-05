Haberler » Güncel » Meteoroloji'nin 'turuncu alarm'la uyardığı Edirne'de, yağmur etkili oluyor - Haber

Meteoroloji'nin 'turuncu alarm'la uyardığı Edirne'de, yağmur etkili oluyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarmla uyarı verdiği Edirne'de, sabah saatlerinde yağmur başladı.

05.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:35Meteoroloji'nin 'turuncu alarm'la uyardığı Edirne'de, yağmur etkili oluyor
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarmla uyarı verdiği 'de, sabah saatlerinde yağmur başladı. Kentin özellikle güney kesiminde etkili olan yağmurda; Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde dolu yağışı meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün aralarında Edirne'nin de bulunduğu 59 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunarak turuncu alarm verdi. Edirne'de bugün sabah saatlerinde yağmur başladı. Özellikle kentin güney ilçeleri Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan'da etkisini artıran yağmurda, dolu da etkili oldu. Bu ilçelerde şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, günlük hayat da olumsuz etkilendi. Polis, kavşaklarda, trafikte dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.Meteorolojiden alınan bilgiye göre, metrekareye 20 ile 50 kilogram arasında yağış beklendiği, yağmurun gece saatlerinde ise yerini kara bırakmasının tahmin edildiği bildirildi.


- Edirne

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
5.02.2020 13:56:24