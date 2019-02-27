Meteoroloji Şiddetli Kar Yağışı Uyarısında Bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin büyük kesiminde devam eden kar yağışı, yarın sabah saatlerine kadar Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise Hakkari, Bitlis, Van'ın güneybatısı, Muş'un güneyi, Batman, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda don olayı ile birlikte yer yer tipi şeklinde olacak. Ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi ile meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (saatte 50-80 kilometre) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın gece Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa genelinde hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden üreticilerin ve vatandaşların önlemlerini almaları gerekiyor.