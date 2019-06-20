20.06.2019 13:46
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Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi

Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'u sağanak yağış için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'u sağanak yağış için uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti. Yapılan uyarıda "Meydana gelmesi muhtemel ani sel,su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, OrtaKaradeniz(Çorum,Amasya,Tokat,Ordu'nun iç kesimleri) ileDoğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon,RizeveArtvin'in iç kesimleri ileGümüşhaneveBayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Trabzon,Güncel

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