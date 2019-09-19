Haberler » Güncel » Haber

Meteoroloji: (tuzla'daki yangın) kirletici emisyonlar bu gece türkiye'yi terk edecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı.

19.09.2019 15:36Meteoroloji: (tuzla'daki yangın) kirletici emisyonlar bu gece türkiye'yi terk edecek
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.
Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.



Türkiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Hdp önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (3)
16:04 Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı
16:03 Didim'de 52 kaçak göçmen yakalandı
16:03 Tren kazasının olduğu tünelden ilk görüntüler
16:02 Tatamide Osmangazi rüzgarı esecek
16:02 Zanlıdan "Hayatımı polis memuruna borçluyum" itirafı
16:02 İlkokul öğrencilerine "afet çantası hazırlama" eğitimi