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Meteoroloji uyardı: Balkanlar üzerinden sağanak yağış bekleniyor

Türkiye geneli sıcak havanın etkisinde. Fakat yapılan son uyarılara göre özellikle cuma günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

30.07.2019 21:31
Meteoroloji uyardı: Balkanlar üzerinden sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Edirne ve Kırklareli'nde görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere, Rize'ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.

PAZAR GÜNÜ GERİ DÖNECEK

Cuma günü etkisini gösterecek sağanak yağış bir gün ara verdikten sonra yine başlayacak. Yağışlı hava kuzeyde etkisini gösterse de Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.


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