Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurdun batısı ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise sağanak ile fırtına etkili olacak. Meteoroloji, "tam fırtına"nın hızının saatte 110 km'yi bulacağını duyurdu. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 110 KM'Yİ BULACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa),Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte alınan son tahminlere göre yurtta sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 5, Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu.

İSTANBUL: 8, Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 9, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

MANİSA: 7, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 10, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA: 13, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN: 10, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 3, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu.

SİVAS: 4, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

BOLU: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

KASTAMONU: 5, Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı.

KARS: -5, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Çok bulutlu ve yağmurlu.

GAZİANTEP: 9, Çok bulutlu ve yağmurlu.

ŞANLIURFA: 12, Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.