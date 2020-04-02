Meteoroloji uyardı: İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağmur beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
02.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul 'da sağanak yağmur beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. - İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel