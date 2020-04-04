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Meteoroloji uyardı: Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

04.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:50
Meteoroloji uyardı: Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, "Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir 'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın(30-60 kilometre/saat); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Marmara, Güncel
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