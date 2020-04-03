Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
03.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de rüzgarın; Pazar günü (05.04.2002) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü (07.04.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Batı Karadeniz, Güncel