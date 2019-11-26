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Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek

Akşam saatlerinde İstanbul'da beklenen yağışın başlamasının ardından Adana için de önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji, Adana'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanağın etkisini artıracağını, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

26.11.2019 23:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 'da beklenen yağış başladı. 'da gecenin ilerleyen saatlerinde ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRARAK KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek

İstanbul, Adana, Güncel

Kaynak: İHA


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