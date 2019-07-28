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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde 1 Ağustos günü bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

28.07.2019 00:00
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde 1 Ağustos günü bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Haftanın son gününde yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde. Sıcaklık özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek derecede hissedilecek. Hava sıcaklığı buradaki illerde 40 dereceye ulaşmış durumda.

Hafta genelinde güneşli hava etkili olsa da perşembe günü bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkisini gösterecek.


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