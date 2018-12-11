Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 6 Derece Daha Düşecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının 6 derece daha düşmesi bekleniyor. Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağmurun bugün de devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Bingöl ile Bolu, Kastamonu, Çankırı'nın yüksekleri ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Yalova ile zamanla Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

KISA SÜRELİ FIRTINALAR GÖRÜLEBİLİR

Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova ile zamanla Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.