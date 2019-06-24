24.06.2019 10:30
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Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ile Bingöl'de sıcaklıkların bugünden itibaren artacağını bildirerek, özellikle kronik hastalığı olanların güneş ışınlarına maruz kalmamasını istedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ , Malatya , Adıyaman , Tunceli ile Bingöl 'de sıcaklıkların bugünden itibaren artacağını bildirerek, özellikle kronik hastalığı olanların güneş ışınlarına maruz kalmamasını istedi. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Adıyaman'da az bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1 ile 3 derece artması beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi. Uyarı da da bulunan merkezin açıklamasında," Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önerilmektedir"denildi.
(İHA)Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor
Kaynak: İHA
Malatya , Elazığ , Bingöl , Güncel

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