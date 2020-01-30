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Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt genelinde kar yağışı yeniden etkisini gösterecek. İç Anadolu'nun bazı illerinde akşam saatlerinden itibaren kar ve karla karışık yağmur, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin bazı illerinde de gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

30.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:20Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray ve 'ın doğusu ile Konya'nın güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Yağışların, yarın öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 santimetre örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş ile Malatya ve Elazığ'ın güney bölgesindeki yüksek kesimlerde gece saatlerinden, Şırnak, Hakkari, Ağrı ile Van'ın güney ilçelerinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:

"Bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş ile Malatya ve Elazığ illerinin güney kesimlerinde yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Şırnak, Hakkari, Ağrı ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize kıyılarında kuvvetli yağmur, bu illerin 600 metre üzeri yüksek kesimleriyle doğu ilçeleri başta olmak üzere Tokat'ta yoğun kar tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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