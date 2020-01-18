Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi. İstanbul, Ankara ve birçok ilde soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettirecek. Geçtiğimiz hafta kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken bu hafta da beyaz örtü kendisini gösterecek.

Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'da bazı iller yoğun kar yağışının etkisi altında olacak. Karadeniz ve Marmara'da ise yağmur ve fırtınalı hava bekleniyor.

İşte il il hava durumu:

İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da gece saatlerinde don olaylarından dolayı sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. Salı günü parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul, perşembe gününe kadar parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkisinde olacak. Perşembe gününden itibaren megakentte yeniden yağmurun etkili olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Geçtiğimiz hafta kar yağışı altında kalan Ankara'da vatandaşlar büyük bir zorluk yaşadı. MGM'den yapılan açıklamaya göre; Hafta başından itibaren puslu bir havanın hakim olacağı Ankara'da sıcaklıklar eksi derecelere kadar inmesi bekleniyor. Ankara'da kar yağışı Perşembe gününden itibaren yeniden etkisini hissettirmesi bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ege Bölgesi'nde de kendini hissettiriyor. MGM'den yapılan açıklamaya göre; İzmir'de Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu bir hava hakim olurken perşembeden itibaren yağışlı hava etkili olacak.

BURSA HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Bursa'da etkili oluyor. MGM, hafta başından itibaren soğuk ve puslu bir havanın etkili olacağı Bursa için hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; Pazartesi gününden perşembeye kadar puslu ve sisli bir havanın etkili olması beklenen Bursa'da perşembe gününden sonra yağışlı bir hava etkili olacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Eskişehir'in birçok ilçesinde de etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkisi altında olan Eskişehir'de yeni hafta ile birlikte sisli bir hava görülecek. Sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi beklenirken cuma gününden itibaren kar yağışının gelmesi bekleniyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta etkili olan fırtınalı hava hafta sonunda dururken MGM'den Kocaeli için son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Kocaeli'nde hava sıcaklıkları düşerken pazartesi günü puslu bir hava kentte hakim olacak. Hafta ortasında parçalı bulutlu bir havanın olması beklenirken perşembe ve cuma günleri ise yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girilecek.

BOLU HAVA DURUMU

Kar yağışının en çok etkilediği illerden biri olan Bolu'da soğuk hava etkisinin sürdürmeye devam edecek. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenirken merkezde ise sisli bir hava hakim olacak. Bolu'da sıcaklıklar -2 derecelerine kadar inecek.

ERZURUM HAVA DURUMU

Yılın büyük bir bölümünü soğuk ve kar yağışı altında geçiren Erzurum'da sıcaklıklar -11 dereceye kadar gerilerken MGM'den don olaylarına karşı dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. Erzurum'un birçok ilçesin kar yağışı etkili olurken yeni hafta ile birlikte merkezde yer yer kar yağışı görülmesi beklenirken çoğunlukla sisli bir havanın hakim olması bekleniyor.

KÜTAHYA HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Kütahya'da da etkisini hissettiriyor. Sıcaklıkların -4 dereceye kadar düşmesi beklenirken cuma gününden itibaren kar yağışının görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Çanakkale'de pazartesi gününden itibaren parçalı bulutlu bir havanın görülmesi beklenirken sıcaklıkların ise 4-5 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

KONYA HAVA DURUMU

Soğuğun en çok hissedildiği illerden biri olan Konya'da hafta sonuna doğru kar yağışının etkili olması beklenirken pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde ise dondurucu soğuğun etkili olması bekleniyor. Konya'da sıcaklıkların -2 derecelerine kadar ineceği yönünde açıklama geldi.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

İç Anadolu bölgesinde geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk ve kar yağışı bu hafta da devam ediyor. Kahramanmaraş'ta haftanın ilk günleri parçalı bulutlu bir hava hakim olurken perşembeden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

MGM'den gelen son dakika bilgisine göre; Tekirdağ'da sisli bir havanın etkili olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru yer yer yağmur beklenirken sıcaklıkların 4-6 derece aralığında hissedilmesi öngörülüyor.

MANİSA HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Manisa'da perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların 6 derece civarında olacağı duyurulurken vatandaşların yağışlar öncesinde su baskınlarına karşı önlem almaları yönünde çağrı yapıldı.

ANTALYA HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz haftalarda yaşanan fırtına ve yağışlı hava Pazartesi nünü Antalya'da yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken salı gününden itibaren kentte yağmur şiddetli bir şekilde yağmaya devam edecek. Vatandaşların su baskınları konusunda dikkatli olmaları yönünde son dakika uyarısında bulunuldu.

MERSİN HAVA DURUMU

Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağışlar nedeniyle su baskınlarına maruz kalan Mersin'de haftanın ilk iki gününde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Çarşamba'dan itibaren yağışlı hava Mersin'de yeniden etkili olmaya başlayacak.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de son iki haftadır etkili olan kar yağışlarının ardından dondurucu soğukların etkili olması beklenirken sıcaklıkların -2 derecelerine kadar inmesi bekleniyor. Perşembe günün ise Kayseri'de kar yağışının geri döneceği bildirildi.

SAMSUN HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava Samsun'da yağmurla birlikte etkili olurken pazartesi günün sıcaklıkların 6-8 derece aralığında görülmesi bekleniyor.