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Meteoroloji yeni haftanın hava durum raporunu yayımladı

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava raporuna göre, geçen hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek.

22.09.2019 22:39

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni haftanın hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava raporuna göre, geçen hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek.

Pazartesi

MARMARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Geçen hafta tüm yurtta etkili olan yağış pazartesi günü yurdun tamamından ayrılıyor. Parçalı bulutlar arasında güneş yarın etkisini gösterecek. Salı günü ise tüm yurt yeniden yağmura teslim olacak. Yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak, Haftanın ikinci gününde Marmara'da yer yer, Ege'de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak.

Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Meteoroloji yeni haftanın hava durum raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Güncel

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