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Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre yeni haftanın ilk gününde hafta sonundan kalma sıcaklıklar etkili olacak. İstanbul'da ise çarşamba gününe kadar güneşli hava etkisini gösterecek. İşte 13 - 17 Ocak 2020 haftasının hava durumu raporu.

13.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. 13 - 17 Ocak 2020 hava tahmin raporuna baktığımız zaman yeni haftanın ilk gününde hafta sonundan kalma sıcaklıklar devam edecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise hava eksi derecelere düşüyor. 'da ise çarşamba gününe kadar güneşli hava etkisini gösterecek. Perşembe ve cuma günü ise yağışlı hava etkili olacak.

SICAKLIKLARDA CİDDİ BİR DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Yeni haftanın ilk gününde hafta sonundan kalma sıcaklıklar devam ediyor. Orta ve kuzey bölgelerde ciddi bir değişim beklenmiyor. İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu gün sıfırın altında başlayacak.

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise hava eksi derecelere kadar iniyor. Yurdun büyük kısmında hafta genelinde yağış beklenmiyor. Fakat cuma günü yurt geneli sağanak yağışın etkisinde olacak.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'de Gümüşhane-Bayburt çevreleri ile Doğu Anadolu'da Hakkari dolaylarında yoğun kar ihtimali bulunuyor. Yüksek basınç etkisiyle gece ayaz sabah saatlerinde sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'de pazartesi sabah saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporu:

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel


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