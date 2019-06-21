21.06.2019 15:23
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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Çankırı, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Çankırı , Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankırı, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ani sel, su baskını , yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA
Sinop , Kastamonu , Çankırı , Güncel

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