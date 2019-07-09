09.07.2019 16:17
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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu, Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kastamonu, Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz Perşembe günü Kastamonu ve çevresi, 12 Nisan Cuma günü Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Öte yandan, bölge genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Kastamonu, Samsun, Ordu, Güncel

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