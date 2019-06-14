14.06.2019 11:10
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Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kayseri, Nevşehir ve Niğde için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kayseri, Nevşehir ve Niğde için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de bugün öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kaynak: AA
Niğde, Nevşehir, Kayseri, Güncel

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