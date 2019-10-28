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Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

28.10.2019 12:10Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Tunceli ve Bingöl'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini aktaran merkez, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklendiği bilgisini paylaştı.
(İHA)

Adıyaman, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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