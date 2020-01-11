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Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor.

11.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:06

Doğu Karadeniz'de yer alan , , ve içinkuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARILDI

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki illerde meydana gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Güncel

Kaynak: AA


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