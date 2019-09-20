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Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı verildi.

20.09.2019 14:41Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için gök gürültüsü ve sağanak yağış uyarısı verildi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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