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Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

04.10.2019 16:18Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir çevrelerinde yarın sabah saatlerinde zaman zaman hızı saatte 50 ile 80 kilometre, Kırşehir, Yozgat ve Kayseri'nin batı kesimlerinde ise 40 ile 60 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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