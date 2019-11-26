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Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

26.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:38Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, , , Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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