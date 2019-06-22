22.06.2019 13:52
Haberler » Güncel » Haber

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kayseri , Kırşehir , Nevşehir ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanağın saat 21.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Sağanak sonucu görülebilecek ani sel, su baskını , yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması, gerekli tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA
Yozgat , Nevşehir , Kırşehir , Kayseri , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:28 Araklı'da hasar tespit çalışmaları için toplandılar
15:28 Hafızlık icazet töreni - KARABÜK
15:28 Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:26 Selendi Kaymakamı Atak halk toplantısı yaptı
15:26 Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı