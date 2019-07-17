17.07.2019 11:42
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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar, ani sel, su baskınları, yerel dolu, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar risklerine karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA
Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Güncel

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