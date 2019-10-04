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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

04.10.2019 11:04Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden yarın sabaha kadar Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Balıkesir, Muğla, Aydın, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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