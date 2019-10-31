Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 4 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek denildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.