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Meteorolojiden 4 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

07.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:40Meteorolojiden 4 il için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, , , Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh, Şırnak Merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, "7-9 Şubat tarihleri arasında yoğun kar yağışının 20 santimetre ve üzeri şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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