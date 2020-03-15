Meteorolojiden 4 il için "zirai don" uyarısı
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için zirai don uyarısında bulunuldu.
15.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:56
Konya , Karaman , Aksaray ve Niğde için zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yarından itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği, zirai don etkisinin 20 Mart Cuma gününe kadar süreceği kaydedildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yarından itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği, zirai don etkisinin 20 Mart Cuma gününe kadar süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Manşet
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