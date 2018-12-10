Meteorolojiden 5 İl İçin Fırtına Uyarısı

Malatya
, Elazığ
, Bingöl
, Tunceli
ve Adıyaman
için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar bölgede havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Adıyaman'da ise çok bulutlu aralıklı yağmur ve öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen rüzgarın ise güney yönlerden fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Rüzgarların gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Bingöl,Elazığ,Malatya
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:30